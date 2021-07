Spostato al Teatro Alfieri "Va tutto bene" di Max Giusti

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 23 luglio 2021, 10:34

Chiude con la "musica in salotto" del Trio Lanzini la XIX edizione del festival IAM, che in un mese ha portato in Garfagnana musica preziosa in location anche inusuete e ricche di fascino, conquistando il pubblico

venerdì, 23 luglio 2021, 08:46

Giovedì 9 settembre alle 17,30, presso l'ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana, si terrà la conferenza "Il vero don Milani" di Alessandro Mazzerelli, scrittore e testimone dei fatti

giovedì, 22 luglio 2021, 18:12

Con uno spettacolo di oltre due ore di musica, parole e condivisione. La magia di un percorso sonoro che trasporta lo spettatore in un “altrove” in cui emozioni e sentimenti sono al centro

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:28

Uno dei più brillanti trombettisti italiani allo IAM festival. Flavio Boltro in piazza a Castelnuovo venerdì 23 luglio alle 21,30. Ingresso libero

lunedì, 19 luglio 2021, 13:35

Si avvicina agosto e con esso un mese di eventi curati dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio

lunedì, 19 luglio 2021, 09:54

Domani "Lorenzo Baglioni Show", Venerdì 23 luglio "Jazz Concert" con Flavio Boltro (in quartetto) in Piazza Umberto I e sabato 24 luglio il monologo di Fabio Genovesi Il calamaro gigante in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Feltrinelli Editore