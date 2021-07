Castelnuovo



Torna la lotteria: agosto di eventi a Castelnuovo

lunedì, 19 luglio 2021, 13:35

Si avvicina agosto e con esso un mese di eventi curati dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio. Nonostante le evidenti difficoltà del momento, l’associazione dei commercianti del capoluogo ha mantenuto un numero di soci vicino a 100 e punta ad un agosto di appuntamenti importanti coinvolgendo il centro storico ma anche le attività periferiche.



Per fare questo, è stata confermata la Lotteria degli Acquisti che ha avuto gran successo nel 2020 con oltre 20mila tagliandi staccati. Ancora una pioggia di premi per i clienti dei negozi del centro commerciale. Sarà sufficiente fare un acquisto superiore alla soglia fissata da ogni singola attività aderente, dal 1° al 31 agosto, per ricevere in cambio un tagliando per partecipare all’estrazione della lotteria. Primo premio una Vespa Piaggio 125 modello Primavera, acquistata dall’associazione con il sostegno di Serchio Motori, mentre al secondo premio una partnership con Altroquando Viaggi ha portato Costa Crociere a mettere in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo per il prossimo Capodanno 2022. Terzo premio sarà un iPhone 12, quarto premio un servito per la propria tavola. Dal quinto al ventesimo estratto, ancora premi con i buoni acquisto da 100 euro emessi dall’associazione. Dal 12 agosto, poi, scatterà la 38esima edizione della Settimana del Commercio.



Il programma prevede 11 serate di appuntamenti con le aperture straordinarie dei negozi fino alla mezzanotte. Musica, cultura, gastronomia, sport sono alcuni degli ingredienti che si troveranno nel calendario nonostante le restrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria. Il regolamento completo della lotteria e a breve anche il programma degli eventi saranno disponibili sul sito www.castelnuovoeventi.it