Castelnuovo



'Vivere Castelnuovo': i nuovi appuntamenti della settimana

lunedì, 26 luglio 2021, 09:50

Da mercoledì 28 a venerdì 30 luglio, nel capoluogo della Garfagnana, nuovi appuntamenti sotto la Rocca Ariostesca con 'Vivere Castelnuovo' la rassegna organizzata da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, ad ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anti covid.

Mercoledì 28 luglio, alle ore 21.00, arrivano la comicità e la magia del trasformismo con il teatro di figura della compagnia Terzostudio "Visioni d'Incanto". Uno spettacolo originale ed in continua evoluzione, uno show in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse e innovative, la magia comica dell'uomo forzuto nel pallone, il close up videoproiettato sullo schermo, la pittura scomposta come un puzzle, il teatro delle ombre e il racconto con la sabbia modellata a vista. Uno spettacolo che lascia il sorriso e fa emozionare, adatto ad un pubblico di tutte le età.

Giovedì 29 luglio, alle ore 21.00, la rassegna cinematografica, a cura della Consulta dei Giovani Castelnuovo di Garfagnana, propone "Wonder" di Stephen Chbosky, dal romanzo omonimo di R.J. Palacio. Favola gentile sulla differenza e l'eroismo del cuore. La storia del piccolo Auggie che, nato con una rara malattia, dovrà affrontare il mondo della scuola per la prima volta.

Venerdì 30 luglio, alle ore 21.00, il romanzo giallo e il romanzo storico sono al centro dell'incontro con Lida Coltelli autrice del libro Et in bona gratia. Un'indagine per il commissario Ludovico Ariosto (Tralerighe) ambientato nella Garfagnana del Cinquecento, negli anni in cui il poeta aveva l'incarico di Commissario della provincia estense.