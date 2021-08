Castelnuovo



A Castelnuovo arriva la comicità di Katia Beni e Anna Meacci

martedì, 10 agosto 2021, 14:34

Una serata tutta da ridere con la comicità al femminile, dissacrante e scatenata di Katia Beni e Anna Meacci. Il Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?" (fino all'8 settembre 2021), prosegue con serate da tutto esaurito, per passare ore di fresco e spensieratezza in famiglia. Il festival realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca.

Uno spettacolo che raccoglie il meglio della dissacrante comicità di Katia Beni e Anna Meacci, ad ingresso gratuito prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it, in piena sicurezza presentando la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) a tutti gli ospiti che hanno compiuto 12 anni., seguendo le normative Covid-19. Giovedì 12 agosto, ore 21, "THE BEST OF" a Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Due straordinarie interpreti, apprezzate da sempre per la forza della loro comicità, tornano a stupire con un esilarante condensato di estratti, tratti dai loro fortunati spettacoli. Uno show inedito e originale, che mette in luce tutto il talento di Katia Beni e Anna Meacci, veri e propri clown del palcoscenico e mattatrici del divertimento. Capaci di giocare con il pubblico e farlo divertire, coinvolgendo gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult: Ticket&Tac, Scoop, Non c'è duo senza te. Lo spettacolo di Katia Beni, Alessandro Bini, Donatella Diamanti, Bruno Magrini, Anna Meacci. In collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 26 agosto, tornano gli appuntamenti per le famiglie con bambini, alle ore 21, "IL FLAUTO MAGICO" a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza. Spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

Il Lucca Teatro Festival ha offerto per l'estate ben 25 appuntamenti in tre mesi di programmazione anche grazie alla collaborazione con i Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in Piazza Aldo Moro e al Camelieto di S. Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell'Estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; mentre si confermano le importanti collaborazione con F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca, Centro Culturale del Compitese e Real Collegio. Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e ad ingresso gratuito, dedicati alle famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it

I prossimi appuntamenti..

Mercoledì 1 settembre, ore 21, "IN VIAGGIO CON BOCCHERINI" a Lucca, nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoledì 8 settembre, ore 21, anteprima nazionale "CHI AIUTA PIERINO?" a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.