Castelnuovo



A Castelnuovo è la notte della... bellezza

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:15

di simone pierotti

La Settimana del Commercio va avanti a gonfie vele e domani, giovedì 19 agosto, propone una serata a tutta … bellezza. Sarà la notte della bellezza, “Beauty Night”, che vedranno la stretta collaborazione tra cinque attività commerciali del capoluogo. Tra queste, Sabrina Vanni, titolare di Profilo Donna, è consigliera responsabile del settore parrucchiere ed estetiste dell’associazione “Compriamo a Castelnuovo”: “Abbiamo allestito una bella serata – ci spiega – che avrà come tema “Ieri, oggi e domani – sposa” e vede la collaborazione tra cinque attività del settore, ovvero Profilo Donna, Beauty Lab, Scirocco Acconciature, Centro Immagine e Pretty Hair, e la Compagnia dell’Ariosto”.

Come sarà organizzata la serata? “Le parrucchiere e le estetiste si occuperanno del trucco e del parrucco delle modelle in un’area allestita in fondo a via Garibaldi e, da qui, vestite come spose, inizieranno il noto giro per il centro storico. Per le note limitazioni imposte dal covid non è stato possibile organizzare una sfilata di tipo tradizionale ma sarà itinerante. Le modelle, sottolineo, sono tutte giovani dilettanti del posto, prese tra le nostre clienti. Avremo le spose del passato grazie alla Compagnia dell’Ariosto con i suoi splendidi abiti rinascimentali, le spose di oggi con abiti e trucchi ideati da noi e le spose di domani in stile dark e futuristico”.

La serata, visti i tempi, è già un successo in partenza, ma per Sabrina va sottolineato un aspetto: “Oggi come non mai è fondamentale l’unione tra noi commercianti, perché l’unione fa la forza. Invito tutti alla Beauty Night”.