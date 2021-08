Castelnuovo



A Castelnuovo la... ‘Notte Rosa’: una vetrina sulle tematiche femminili

lunedì, 9 agosto 2021, 19:08

Giovedì 12 agosto prende il via la Settimana del Commercio 2021, il tradizionale contenitore estivo che da sempre richiama tanta gente a Castelnuovo di Garfagnana. Nemmeno il covid-19, grazie a grandi sforzi organizzativi, ha fermato la manifestazione che, anche quest’anno, offrirà una vetrina sul commercio e su tutte le attività tipiche del territorio. Vetrina che da sempre guarda alla società e, ormai da alcuni anni, al mondo femminile: non a caso la prima giornata sarà la “Notte Rosa”. Ad organizzarla sarà la Commissione Pari Opportunità del comune di Castelnuovo, insieme alle varie associazioni del territorio, e non solo, ma soprattutto alle donne.

Come ci spiega la presidentessa, avv. Gabriella Tolaini, nonostante il periodo difficile, sono state diverse le associazioni presenti per dare una testimonianza del proprio impegno sociale sul territorio: “Ci saranno associazioni con i propri stand in cui presenteranno i propri lavori e attività, come la Compagnia dell’Ariosto, Progetto Donna, la Consulta Giovanile, Il Ritrovo di Roberta, Il Sogno onlus. Saranno inoltre presenti nove apprezzate artigiane del territorio che presenteranno le proprie creazioni”.

“Scopo della serata – prosegue la Tolaini – sarà quello di far conoscere le associazioni, in particolare quelle che si occupano dei bisogni della donna, mettendo in risalto le qualità creative femminili. In quest’ottica va il lavoro della Commissione Pari Opportunità con varie iniziative per richiamare l’attenzione sulle problematiche femminili, facendo conoscere alle stesse i propri diritti, rendendole più consapevoli. Le date chiave dell’anno sono l’8 marzo e il 25 novembre ma tutti i giorni sono utili per conoscere le problematiche e le esigenze del mondo femminile e lavorare al riguardo insieme alle varie associazioni”.