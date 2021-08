Castelnuovo



A Castelnuovo la presentazione del libro di Teora sull'alluvione

martedì, 3 agosto 2021, 10:34

Il festival 'Garfagnana Fotografia', organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana, presenta presso la Tensostruttura alla ex Pista di pattinaggio un libro che racconta la nostra storia recente. “25 anni fa. Alluvione Versilia e Garfagnana” di Tommaso Teora è un libro fotografico che ripercorre quanto è avvenuto quel 19 giugno 1996 con epicentro a Cardoso in Versilia e Fornovolasco in Garfagnana seguendo in parte anche la ricostruzione che è seguita. Non era assolutamente facile, nelle settimane che seguirono l’alluvione, raggiungere Cardoso o Fornovolasco, le strade erano franate e interrotte, le regole della sicurezza invitavano a non andare o proibivano l’accesso ai centri colpiti. Tommaso Teora con il suo motorino riuscì più volte a raggiungere le località colpite e documentare la situazione con l’obbiettivo della sua Pentax.



Le foto frutto di quel lavoro, puramente fotoamatoriale, sono ora raccolte in un corposo volume in bianco e nero pubblicato con l’editore Tralerighe libri. Foto arricchite da dettagliate didascalie in italiano e inglese che permettono al lettore di entrare nei dettagli del disastro. A presentare il libro e ricordare gli eventi Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo e Presidente l’Unione dei Comuni della Garfagnana, che dal 1997, quale Presidente della Provincia di Lucca visse da protagonista la ricostruzione, Alberto Rebechi, nel 1996 Sindaco di Vergemoli e Michele Silicani nel 1996 Presidente della Comunità Montana Alta Versilia. Sarà ospite anche il Consigliere della Regione Toscana Maro Puppa e presto il libro sarà presentato proprio presso la Regione Toscana. Per partecipare è obbligatorio ilGreen pass, prenotazioni altel. 0583 641007, Email: info@castelnuovogarfagnana.org Il Portfolio dell’Ariosto, svoltosi nel week end sotto la tensostruttura alla ex Pista di Pattinaggio, con la partecipazione di autori di mezza Italia ha visto quali vincitori la coppia toscana Cristina Corsi e Antonio Lorenzini con un delicato reportage su una ragazza disabile, seconda classificata la pisana Tiziana Fustini che tratteggia la vita domestica delle donne italiane al tempo del Covid attraverso l’autoritratto, con uno sguardo ironico, leggero e surreale, ma senza edulcorare le difficoltà e le preoccupazioni dello smart working a casa. Segnalati anche i lavori di Monica Benassi di Boretto (RE), Marco Bonomo di Anagni (FR) e Antonio Salvatore Presta di Follonica.



Premio supplementare della Giuria alla giovanissima Martina Fabiano di Chiavai, Il premio Fosco Maraini per il reportage è andato ancora alla coppia Cristina Corsi e Antonio Lorenzini, mentre il premio nella sezione riservata ai fotografi del circolo organizzatore è andato a Stefania Adami. Rimarranno aperte fino all’8 agosto, con orario mattutino e pomeridiano, le mostre fotografiche proposte dal festival ed ospitate nella Sala “Suffredini” e presso la Sala “Popi Mannelli”, al n.4 di Via Vittorio Emanuele. Esposti i lavori premiati al Portfolio dell’Ariosto 2020, il lavoro vincente il Portfolio Italia 2020 di Maria Cristina Comparato, una collettiva sul tema “Ambienti, Uomini, Natura”, foto dei partecipanti al Corso di fotografia realizzato in primavera e il Cofanetto 2021 del circolo organizzatore.



In mostra anche una particolare mostra su un evento teatrale internazionale svoltosi a Corfino. Presso la Sala Suffredini nella Rocca Ariostesca è esposta una mostra che va a toccare il tema del sacerdozio femminile nella Chiesa cattolica, “Tiger lilies go to paradise”, proposta dalla fotografa Nausicaa Giulia Bianchi che è stata l’ospite principale del festival. Tutti i contenuti del Festival sono pubblicati sul sito del Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it. Per informazioni scrivere a info@fotocinegarfagnana.it