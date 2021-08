Castelnuovo



A Castelnuovo l'ultimo capitolo di 'Tutte o quasi le donne dell'Ariosto'

venerdì, 27 agosto 2021, 17:10

A Castelnuovo di Garfagnana, ai piedi alla rocca ariostesca, domenica 29 agosto va in scena l'ultimo capitolo della spettacolazione in 4 episodi a cura di Consuelo Barilari e dedicata ai personaggi femminili dell'Orlando Furioso, cuore della prima edizione del Graal Cult Fest: Femmine amate armate ammaliatrici... Tutte o quasi le donne dell'Ariosto.



Il gran finale si intitola LA MAGA ALCINA. UN MELOLOGO POPOLARE, e vede ancora una volta in scena gli otto bravissimi attori under 35 selezionati da tutta Italia, nelle audizioni fatte a giugno sul palco del Teatro Alfieri.



Gaetano Aiello, Cecilia Bartoli, Maria Carla Generali, Valeria Gucciardo, Elisabetta Mancusi, Marco Menegon, Francesco Pelosini e Ilaria Pianese daranno corpo e voce e ai versi del poeta, lanciandosi in una sfida al limite tra teatro e musica. Tutto questo, grazie alle canzoni e alle musiche di Andrea Nicolini, attore e compositore attivo sulla scena nazionale e internazionale con registi come Peter Stein, Marco Sciaccaluga, Gabriele Lavia, Mathias Langhof e Krisztof Zanussi.



"Si potrebbe dire che questa creazione si trovi nel magnifico campo del cosiddetto melologo" - afferma Consuelo Barilari - "che, nato in tempo romantico, si è evoluto fino ai nostri giorni quando è tornato prepotentemente in voga tra i compositori."

Alcina, è la maga che, attraverso l'incantamento porta ben due paladini, prima Astolfo e poi Ruggiero, a travisare il vero, la vecchiaia e la decadenza, e riuscire a vedere solo l'apparente, che è una magnetica invitante bellezza che da lei promana. L'incanto, lo struggimento e il godimento dell'amore e del sesso, vengono qui declinati attraverso la musica unita strettamente alla recitazione che si fa suono, ritmo incalzante, movimento corale a più voci. Si crea così una vera e propria scenografia sonora, dalla quale scaturiscono melodie dolci o ricche di tensione ed evocative.

Il Graal Cult Fest 2021 si chiuderà venerdì 3 settembre al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana con una serata di gala piena di soprese, per ricordare insieme Luca Ronconi e il suo Orlando Furioso.

Ingresso gratuito

Per lo spettacolo (con obbligo di Green pass) è gradita la prenotazione al numero 3385645037 (anche whatsapp).