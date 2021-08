Ac Lucca, successo per il ‘driving test’ a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 2 agosto 2021, 15:29

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è Gianna Nannini, in concerto giovedì 5 agosto 2021 alla Fortezza di Mont'Alfonso (ore 21,15), a Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle

domenica, 1 agosto 2021, 19:19

Mentre ormai mancano pochi giorni alla Settimana del Commercio 2021, che partirà il 12 agosto, da domenica 1 agosto inizia la Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio

domenica, 1 agosto 2021, 18:01

Nella serata di sabato 31 luglio, organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana, si è tenuta l’annuale cerimonia in ricordo di tutti i Caduti per la Patria. In località Colle – Sacrario della Croce di Stazzana nel comune di Castelnuovo di Garfagnana

domenica, 1 agosto 2021, 15:52

Il “Comitato per una Sanità nuova”, nato spontaneamente dopo la manifestazione in difesa della sanità nella Valle organizzata dal gruppo di minoranza di Castelnuovo a maggio, sta lavorando per portare all’attenzione di tutti proposte concrete per salvaguardare la sanità nel territorio

venerdì, 30 luglio 2021, 17:08

Il festival Garfagnana Fotografia, in corso di svolgimento a Castelnuovo di Garfagnana, vivrà un fine settimana intenso. Mentre è in corso il Workshop con la fotografa Nausicaa Giulia Bianchi, la stessa fotografa venerdì 30 luglio alle 18,30 presenterà ufficialmente la sua mostra esposta presso la Sala Suffredini nella Rocca Ariostesca

giovedì, 29 luglio 2021, 13:48

Una giornata interamente dedicata alla guida sicura e responsabile: questo il programma dell'appuntamento gratuito che Aci Lucca ha organizzato per sabato 31 luglio, con l'obiettivo di insegnare ai giovani, e non solo, le buone pratiche al volante