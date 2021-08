Castelnuovo



Atti vandalici e sporcizia: chiuso il parco giochi dell’oratorio delle Baccanelle

martedì, 31 agosto 2021, 08:38

di simone pierotti

L’oratorio gestito dal locale circolo Anspi si presenta come un luogo rinnovato ed accogliente per i più giovani, con la possibilità di svolgere diverse attività ricreative e socializzazione. Così, con la bella stagione, un gruppo di volontari si è incaricato di gestire lo spazio, aprendolo alla collettività ed offrendo ai più piccoli un ambiente pulito, sano e sicuro. Le cose sono andate decisamente bene e tanti giovani frequentano il luogo: purtroppo, come spesso accade, ci sono anche giovani meno rispettosi del decoro pubblico e del bene comune che, in barba ad ogni regola, se ne sono approfittati ed hanno spesso lasciato lo spazio in cattive condizioni.

Uno, due, tre episodi che si sono susseguiti tra atti vandalici sui giochi per bambini, ma anche sulle sedie che erano state donate dalla piscina comunale, e immondizia e rifiuti di ogni tipo sparsi per terra, nonostante ci siano comodi cestini per la raccolta differenziata.

Atti di inciviltà e maleducazione uniti ad atteggiamenti irrispettosi nei confronti di coloro che, notando i comportamenti non consoni di questi giovani, li avevano ripresi. Così i gestori del Circolo – Oratorio Anspi hanno deciso di prendere la decisione drastica di chiudere il parco giochi della zona delle Baccanelle e l’area all’accesso, andando a penalizzare, purtroppo, anche coloro che in quel luogo trascorrevano del tempo nella maniera corretta.

A riprendere la notizia, anche il gruppo della Caritas diocesana, i cui volontari operano nella zona contigua.