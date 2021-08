Castelnuovo



Cala il sipario sulla Settimana del Commercio 2021

sabato, 21 agosto 2021, 12:24

La Settimana del Commercio 2021 vivrà domenica la sua ultima giornata. Un’edizione ancora con restrizioni come quella passata, ma l’evento è riuscito a mantenere la sua continuità ed anche il suo scopo di portare turisti e locali a Castelnuovo.



L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, è dunque soddisfatta e durante lo svolgimento della Settimana già si è pensato ai possibili programmi per il 2022. L’ultima apertura serale di domenica sarà dedicata alla pizza con ricette e prezzi speciali nei vari locali del centro storico che in queste serate si sono sempre gremiti di tanti clienti. Ad accompagnare la serata, lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo. Un appuntamento che ogni anno richiama molte persone e che quest’anno, causa normative anti-Covid, si terrà nell’area della ex pista di pattinaggio dove sarà necessario esibire il Green Pass ed è consigliata la prenotazione al 340-2254812. Il mese di agosto dell’associazione andrà comunque avanti con la Lotteria degli Acquisti che chiuderà il 31, con estrazione dei premi prevista per il 10 settembre. In palio una Vespa Primavera 125, una crociera Costa sul Mediterraneo per Capodanno, uno smartphone iPhone12, un servito per la cucina e tanti buoni acquisto da 100 euro. Saranno 20 in totale i biglietti estratti sui circa 25mila distribuiti dalle attività commerciali. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i preziosi tagliandi.