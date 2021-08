Castelnuovo



Castelnuovo, al via la lotteria degli acquisti

domenica, 1 agosto 2021, 19:19

Mentre ormai mancano pochi giorni alla Settimana del Commercio 2021, che partirà il 12 agosto, da domenica 1 agosto inizia la Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio.



Dopo i 20mila tagliandi del 2020, si punta ad un aumento per questa iniziativa che ha lo scopo di incentivare gli acquisti nelle oltre cento attività aderenti all’associazione. Ogni negozio, bar, ristorante, parrucchiera o estetista aderente fisserà un minimo di spesa entro quale saranno rilasciati i biglietti, fino al 31 agosto, per partecipare alla lotteria. Primo premio una Vespa Piaggio 125 modello Primavera, acquistata dall’associazione con il sostegno di Serchio Motori, mentre al secondo premio una partnership con Altroquando Viaggi ha portato Costa Crociere a mettere in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo per il prossimo Capodanno 2022. Terzo premio sarà un iPhone 12, quarto premio un servito per la propria tavola. Dal quinto al ventesimo estratto, ancora premi con i buoni acquisto da 100 euro emessi dall’associazione. Estrazione dei premi a settembre.



Nei prossimi giorni l’associazione, presieduta da Andrea Baiocchi, presenterà il programma ufficiale di una Settimana del Commercio ancora ridotta a causa delle restrizioni Covid, ma che si conferma come la festa principe dell’estate in Garfagnana. Il regolamento completo della lotteria e a breve anche il programma degli eventi saranno disponibili sul sito www.castelnuovoeventi.it