Castelnuovo ritrova il... sorriso: va in archivio la 38^ Settimana del Commercio

lunedì, 23 agosto 2021, 10:04

di tommaso teora

Qualche scatto per ricordare la 38^ Settimana del Commercio ormai conclusa. Foto di preparazione, di vetrine e di bei negozi. Castelnuovo è ormai nel mirino e, nonostante la poca sostanza dovuta a questo maledetto Covid-19 e al 'Green Pass', la gente si è mossa lo stesso.



Tanti, tanti turisti italiani e stranieri hanno percorso le nostre vie. Forse anche la bella stagione calda ci ha dato una mano. Ci si diverte, si compra bene, si canta, si beve (forse anche troppo), si mangia... e come si mangia! Tutti abbiamo bisogno di sfogare la rabbia che ci portiamo dentro da un anno e mezzo a causa di questo virus dal quale ancora non riusciamo a distaccarci.



Buona visione e arrivederci all'anno prossimo.



Foto di Tommaso Teora