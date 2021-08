Castelnuovo



Domani il ‘Memorial Mauro Marchini’: le parole di Francolino Bondi

venerdì, 27 agosto 2021, 15:14

Dopo la forzata sospensione causata dalla pandemia, torna domani 28 agosto alle 16.30, torna l’appuntamento con il Memorial Mauro Marchini allo stadio comunale Alessio Nardini.

Grande la soddisfazione del presidente del consiglio comunale, nonché tifoso gialloblu, Francolino Bondi: “Personalmente - e credo di interpretare il pensiero di tanti sportivi e amici - la notizia mi riempie di gioia perché rappresenta una concreta dimostrazione di quanto sia ben vivo nella mente e nel cuore dell’ambiente calcistico castelnuovese, il ricordo di questo grande presidente che innalzò il sodalizio gialloblù fino alla prestigiosa vetta del calcio professionistico. Furono ove anni filati di straordinarie battaglie e di ineguagliabili soddisfazioni che chi, come me,li ha vissuti da tifoso,non li potrà mai dimenticare. Quindi ancora una volta grazie, cento volte grazie a Mauro Marchini per tutto ciò che di grandioso ha fatto accollandosi, in primo luogo, i gravosi oneri di una gestione difficile e complicata che,nell’ultimo anno,gli procurò non poche amarezze,contribuendo purtroppo all’aggravarsi di una malattia, di fronte alla quale, la sua pur forte fibra si arrese il 20 febbraio di dodici anni fa. Ma domani credo che al Nardini un pensiero affettuoso e riconoscente andrà anche alla consorte di Marchini,la signora Maria Pia,sempre al suo fianco col sostegno premuroso, col consiglio,con il suo amore,e poi custode fedele insieme a tutta la Famiglia della memoria del presidentissimo fino all’ottobre del 2019,anno in cui tristemente anche lei ci ha lasciato. Mauro e Maria Pia, due nomi importanti,due cittadini che hanno lasciato un indelebile segno nella nostra Comunità e non soltanto limitatamente all’aspetto di una passione sportiva fruttuosa e lungimirante. E giustamente Castelnuovo li ricorda con affetto e gratitudine”.