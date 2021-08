Castelnuovo



Forno, 13 giugno 1944: convegno a Castelnuovo

venerdì, 27 agosto 2021, 20:53

Forse non tutti sanno che Forno, frazione del comune di Massa posta ai piedi delle Alpi Apuane, è stata suo malgrado protagonista di una delle più efferate stragi naziste della nostra zona.

Il 13 giugno del 1944 infatti le truppe naziste riconquistarono il borgo, che solo 4 giorni prima si era proclamata Repubblica libera di Forno grazie ad un gruppo partigiano, attuando una feroce repressione sugli stessi partigiani ma anche su civili. Ufficialmente persero la vita 68 persone fra morti in battaglia, arsi vivi e fucilati ma probabilmente furono di più.

Ogni anno Forno ricorda questo tragico evento proprio il 13 giugno ma in questo ultimo anno, grazie ad una nascente associazione di giovani volontari animati dalla voglia di valorizzare il proprio borgo (i Fanti Valenti) che hanno iniziato un lavoro di ricerca storica proprio su questo avvenimento, sono emersi nuovi fatti relativi soprattutto all’identificazione di tutte le vittime provenienti da ogni parte d’Italia.

Fra tutti i giovani che persero la vita il 13 giugno compare anche tale Gabriele Monti che, dopo lunghe ricerche da parte dei Fanti ValentI, è stato identificato come partigiano nato nel 1924 da una famiglia di Rontano composta da 4 fratelli.

Domenica 29 agosto alle 17, all’ex pista di pattinaggio, l’Istituto storico della resistenza di Lucca e quello della Resistenza Apuana, in collaborazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana organizzano un “convegno” in ricordo di questo evento e finalizzato a riportare alla sua terra di origine l’onore del giovane Gabriele che in quel tragico giorno perse la vita.

Interverranno al convegno il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi, Jonathan Pieri dell’ISREC Lucca, Oscar Guidi storico castelnuovese , Massimo Michelucci dell’ANPI Massa , Maria Tonarelli dei “Fanti Valenti “ di Forno il tutto sapientemente coordinato da Feliciano Bechelli .

Per assistere al convegno l’ingresso sarà gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto alla Pro Loco di Castelnuovo telefonando allo 0583 641007 ed avere il green pass.