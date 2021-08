Castelnuovo



Green pass e tamponi rapidi: in sicurezza al festival 'Mont'Alfonso sotto le stelle'

giovedì, 5 agosto 2021, 12:22

Green pass ma anche tamponi rapidi eseguiti sul momento per accedere agli spettacoli del festival Mont'Alfonso sotto le stelle, in programma alla Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana fino al 24 agosto.



E' la strategia adottata dagli organizzatori per garantire la massima sicurezza del pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore dal 6 agosto.



Nei giorni degli spettacoli – prossimo appuntamento sabato 7 agosto: Jonathan Canini con "Cappuccetto Rozzo Reloaded" - chi ancora non in possesso del Green Pass, potrà eseguire un tampone rapido presso la struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall'ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che, ricordiamo, hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza.



Info tel. 0583 641007 e 334 6167210 (dalle ore 18.45, nei giorni di spettacolo) – www.montalfonsoestate.it www.turismo.garfagnana.eu - www.castelnuovogarfagnana.org.



L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione della Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle ore 18 alle 20,30 a un prezzo calmierato di 20 euro. E' necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 333 4548384. Attenzione: il servizio non sarà attivo in occasione del concerto all'alba del 15 agosto con il pianista Roberto Cacciapaglia.



Gli spettatori già in possesso del Green Pass, potranno invece accedere alla Fortezza mostrando il certificato all'ingresso insieme al biglietto e mostrando il certificato all'ingresso insieme al biglietto e a un documento d'identità. I minori fino a 11 anni sono esenti dalla presentazione del Green Pass o tampone, è obbligatorio dai 12 anni compiuti.



L'obbligo di presentare il Green Pass o il tampone negativo scatta il 6 agosto compreso, indipendentemente da quando si è acquistato il biglietto. In assenza di una delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.



Il Festival Mont'Alfonso sotto le stelle continua fino al 24 agosto. In arrivo Niccolò Fabi, Willie Peyote, Marco Masini, Michele Bravi, Giovanni Allevi, Enrico Brignano, Roberto Cacciapaglia, Orchestra da Camera Fiorentina e tanti altri artisti.



Il festival "Mont'Alfonso sotto le stelle" nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest. Sponsor: Idrotherm 2000, Antica Valserchio Srl, Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Numeria Sgr SpA, Carron, Lucart SpA, Ipersoap-PiùMe, Fabbrica Abitare Castelnuovo. Con la collaborazione di Lucca Promos. Media partner: Noi Tv e Radio Bruno.



