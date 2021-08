Castelnuovo



I carabinieri della compagnia di Castelnuovo in azione: le spettacolari immagini

martedì, 10 agosto 2021, 16:26

Sono immagini mozzafiato, quelle dei militari della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, guidati dal maggiore Giorgio Picchiotti, in azione sulle strade del capoluogo.



Il video si apre con l'uscita delle auto in dotazione dell'Arma dalla caserma in via Garibaldi, con una formidabile panoramica dall'alto dell'intera area, e la sfilata lungo le vie del paese, con tanto di camera-car.



Ancora una volta, la clip ci mostra il prezioso lavoro di controllo che, quotidianamente, i carabinieri mettono in atto con postazioni di servizio e giri perlustrativi per garantire la sicurezza dei cittadini.

