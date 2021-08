Castelnuovo



In Fortezza il festival della magia e dell'illusionismo

mercoledì, 4 agosto 2021, 08:40

L’atteso appuntamento con i migliori talenti dell’arte magica torna, ancora una volta, a trasformare Castelnuovo nel regno della fantasia e dell’illusione.

Domenica 8 agosto torna a Castelnuovo di Garfagnana il festival della magia e dell’illusionismo! Un’occasione unica per vivere il fascino della magia con uno show innovativo e di altissima qualità completamente gratuito.

Per celebrare la 20esima edizione di MagiX, la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, darà vita a un memorabile e irripetibile spettacolo, colorato da una comicità frizzante e di intesa con il pubblico che esalterà l’atmosfera magica della Fortezza di Mont’Alfonso.

Un connubio di grandi illusioni, magia comica, trasformismo, manipolazione e mentalismo sono le attrazioni che famosi illusionisti propongono in uno spettacolo unico nel genere.

La lunga e accurata selezione per portare sul palco solo campioni e talenti dell’arte magica è stata affidata dalla Pro Loco cittadina al grande Mago Ruitz, uno dei più noti e affermati artisti italiani, che per l’occasione farà giungere un cast d’eccezione, protagonista di un coinvolgente spettacolo che sbalordirà e affascinerà anche il pubblico più esigente.

La formula vincente della manifestazione, data da una sapiente combinazione di spettacolo, intrattenimento e comicità è un’occasione unica per vivere il fascino della magia con uno show innovativo e di altissima qualità, completamente gratuito.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Il Cast di MagiX 2021

Walter Maffei è un artista internazionale poliedrico che spazia dall’illusionismo al cabaret. Abbina la destrezza manuale ad una regia precisa, così che la manipolazione risulti spettacolare e la magia diventi tecnica teatrale in una fusione di humor, poesia e sorpresa. Il suo spettacolo fonde discipline differenti come l’illusionismo, la prestidigitazione e l’espressione corporea il tutto amalgamato con monologhi, musica, giochi di luce ed effetti visivi. Di forte impatto il senso estetico che lo contraddistingue e che unito alla vena ironica e a quella surreale fanno dello suo spettacolo uno show poetico e sorprendente.

I Lucchettino – Luca e Tino – sono commedianti surreali, clowns magici e caricature senza tempo con il potere di riportarci all’innocenza usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna. Sono sorprendenti. Dotati di inventiva e di una vis comica eccellente, sono straordinari perché forniti di una comicità dal timing esatto per farsi apprezzare da un pubblico cosmopolita. I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag, sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna.

La magia dell’illusionista cubano Ernesto Planas Roldan con il suo spettacolo “Latin Magic Show” porterà a MagiX lo stupore e la meraviglia in perfetto stile latino, ricco di energia, allegria, colori e vivacità. Forte di un passato da attore professionista, Planas cattura l’attenzione del pubblico ed attraverso illusioni e misdirection crea stupore e meraviglia. Ernesto Planas Roldan è un artista prestigiatore di grande successo, che unisce eleganza e fascino ad una tecnica raffinata. Un mago estremamente abile, in grado di passare da routine di close up, la magia da vicino, a quelle da palcoscenico con grande facilità. Famoso soprattutto per il suo numero con gli ombrelli, con il quale ha vinto numerosi premi internazionali, con la sua magia ha girato il mondo e condiviso la scena con i più bravi e famosi illusionisti mondiali.

Monologhi, battute, improvvisazioni e barzellette sono gli ingredienti dello spettacolo di Enrico Rosteni, uno show sull’onda dell’esilarante comicità toscana. Una ricerca che lo ha portato a sperimentare se stesso con coraggio e quel pizzico di incoscienza in diversi campi artistici fino ad approdare nel cabaret. Il “vestito” che sicuramente sul palco incarna in modo migliore.

Francesco Fontanelli, l’ospite d’onore di questa edizione di MagiX 2021, è appena rientrato dalla Spagna dove si sono svolti i campionati europei di Magia classificandosi al primo posto nel settore Cartomagia! Un vero onore averlo ospite nel 20° MagiX in attesa di vederlo gareggiare ai prossimi Campionati Mondiali che si svolgeranno in Canada.

Presenta il Mago MeGi – Direzione artistica Mago Ruitz

Il grande spettacolo di domenica 8 agosto è offerto dalla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Provincia di Lucca e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ingresso libero su prenotazione (tel. 0583.641007). Ricordiamo che l'accesso sarà garantito ai possessori di 'green pass' o tampone negativo nelle 48 ore precedenti (bambini sotto ai 12 anni esclusi)