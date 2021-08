Castelnuovo



Iva Zanicchi “amica” di Castelnuovo: tradizionale giro al mercato e pranzo al ristorante

giovedì, 19 agosto 2021, 15:22

di simone pierotti

E’ ormai divenuta una piacevole tradizione per Castelnuovo di Garfagnana e i frequentatori del mercato cittadino: la visita, una volta l’anno, della nota cantante, presentatrice ed opinionista televisiva Iva Zanicchi al mercato del giovedì, nel periodo intorno a Ferragosto, proprio durante lo svolgimento della Settimana del Commercio.

La tradizione si è ripetuta questa mattina: la Zanicchi ha una casa a Ligonchio, il proprio paese di origine, ed approfitta di un periodo di riposo estivo per fare una “scappata” a Castelnuovo di Garfagnana e al suo mercato settimanale che, a quanto pare, apprezza molto. Così, nelle ultime ore, si sono susseguiti gli “avvistamenti” degli abitanti del capoluogo della Garfagnana, anche perché la nota artista ha tappe ben precise in centro storico. Tra queste i bar, come il Bar Costanza e la pasticceria Pedreschi, poi Fiorista Giuliana, dove è divenuta quasi di famiglia. Una passeggiata interrotta dai saluti delle persone che la riconoscevano e di quanti chiedevano una foto ricordo. La mattina a Castelnuovo di Garfagnana, come tutti gli anni, è terminata con il pranzo al ristorante trattoria “L’Aquila d’Oro”, dove la Zanicchi assaggia i piatti tipici della cucina locale. Come ci hanno raccontato i titolari, la showgirl e cantante emiliana fa tappa fissa qua per il pranzo: un segno di come nemmeno la popolarità e il denaro hanno scalfito in questo personaggio pubblico l’umiltà, la simpatia e l’apprezzamento per i piccoli piaceri di tutti i giorni. Non a caso Iva Zanicchi rimane sempre uno dei personaggi più amati dalla gente.