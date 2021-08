Castelnuovo



La meravigliosa avventura del Gruppo Archeologico Garfagnana in un libro

martedì, 24 agosto 2021, 14:05

Presso la piazza Ex pista di pattinaggio a Castelnuovo di Garfagnana, venerdì 27 agosto alle ore 17:30, avrà luogo la presentazione del libro “La meravigliosa avventura del «Gruppo Archeologico Garfagnana»” di Guido Rossi, una nuova pubblicazione per la sezione “Radici. Comuni e Comunità” della collana editoriale della Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana, laboratorio di ricerca storica e centro di documentazione in cui viene conservata, valorizzata e divulgata la memoria e l’identità del territorio, sia come momento di riflessione e appropriazione del tempo da parte dei suoi contemporanei, che come eredità per le generazioni future. La Banca, tuttora, raccoglie documenti, pubblicazioni per oltre 80 volumi, fotografie e materiale video sulla Garfagnana e realizza ricerche su temi di particolare interesse relativi a storia, cultura e tradizioni garfagnine.

La nostra terra è da tempo un’area di notevole interesse per la ricerca archeologica, che nel corso del tempo ha portato a significative scoperte, molte delle quali sono andate a colmare importanti vuoti nella letteratura specialistica di settore.

Numerose sono state le campagne di scavo, le indagini e le iniziative promosse dai dipartimenti universitari e soprintendenze che si sono susseguite nel tempo, ma possiamo affermare che alcuni importanti studi e ritrovamenti non sarebbero stati tali senza l’instancabile lavoro di ricerca svolto da volontari e appassionati dell’antichità del territorio, raccolti nel Circolo archeologico. Un lavoro iniziato nell’ottobre 1978 con la nascita della sezione archeologica all’interno del Circolo Filatelico Numismatico Garfagnana, autore di un notevole contributo nel recuperare e studiare l’ingente quantità di materiale presente.

Guido Rossi ripercorre con dovizia gli scavi effettuati, i materiali raccolti e le riflessioni per classificare i rinvenimenti, ricostruendo le tappe del popolamento e del processo insediativo nel corso della preistoria e della storia della Valle del Serchio. Nel racconto emerge anche la passione che un gruppo di entusiasti ha messo nelle varie iniziative di scavo girando in lungo e in largo la Garfagnana, incoraggiati da importanti scoperte.

Alla presentazione interverrà Andrea Tagliasacchi, Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana - Angelo Ghiretti, Direttore del Museo delle statue stele della Lunigiana - Carlo Tozzi, Professore di Archeologia del Paleolitico - Oscar Guidi, Dirigente scolastico ISI Garfagnana e l’autore Guido Rossi.

Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, per accedere sarà necessario presentare il Green Pass. Per ulteriori informazioni e prenotare, si invita a contattare la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana al n. 0583 641007.