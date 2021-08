Castelnuovo



Lo sport arriva alla ‘Settimana del commercio’

martedì, 17 agosto 2021, 08:31

Un’estate davvero italiana, come canta Gianna Nannini, per lo sport tricolore. Dalla vittoria agli Europei di calcio alle medaglie olimpiche, ecco che in mancanza del consueto bagno di folla con tutte le associazioni sportive in piazza, l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha pensato a serate dedicate. Si parte oggi (martedì 17) con il Cefa Basket Castelnuovo. Una realtà importante per il territorio, presente dal 1989, che durante l’estate ha ripreso l’attività all’aperto e ora conta, con nuovi protocolli, di poter gettarsi nella stagione nel rinnovato Palazzetto dello Sport che avrà, per la prima volta, il campo in parquet. Dalla prima squadra, iscritta al campionato di Promozione agli Amatori fino a tutte le formazioni Under e del Minibasket, la società del presidente Vincenzo Suffredini sarà in piazza delle Erbe per far provare tiri a canestro a chi voglia cimentarsi in questo sport dopo le emozioni trasmesse da Gallinari e compagni, ad un passo dalla medaglia olimpica. È anche la serata del gelato a metà prezzo con coinvolte tutte e tre le gelateria del centro storico di Castelnuovo: da La Bottega del Gelato nella centralissima piazza Umberto, a In Gelateria e Fuori dal Centro situate tra le mura storiche e vicine al Duomo cittadino luogo di ritrovo per tanti bambini nelle prime ore della serata e poi per i più giovani.

LA LOTTERIA

Per tutto agosto si svolgerà la Lotteria degli Acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione di settembre.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Mercoledì 18 è la volta del Ceniamo a Castelnuovo con menù speciali nelle attività ristorative del capoluogo. In via Farini si potrà lasciare un segno della propria presenza all’evento con il disegno dei record, un foglio lungo 100 metri pronto per diventare arte. Momento sportivo in piazza delle Erbe con il Tennis Club Garfagnana. Spazio rally con simulatori da provare in via Garibaldi. La musica di Vasco Rossi alla Grindhouse Arena con Gli Spari Sopra. Ospiti della serata anche Semmy e Sansone, i due alpaca della Residenza Amola di San Romano.

Giovedì 19 agosto è la Beauty Night con dimostrazioni di parrucchiere ed estetiste in via Garibaldi. Le Nuove Luci in concerto alla Grindhouse Arena e un flash mob a cura della Dance Academy di Silvia Deiana completano il programma della serata.

Venerdì 20 si celebreranno i 25 anni dal riconoscimento IGP per il farro della Garfagnana: degustazione gratuita in piazza Umberto e menù a tema nei ristoranti. Alla ex pista di pattinaggio esibizione di danza della scuola “Armonia del Movimento”. In via Garibaldi, uno speciale Apericiona in musica.

Il sabato conclusivo sarà quello nuovamente dedicato al Mercatino sotto le Stelle. Le Cugine di Campagna saranno live alla ex pista di pattinaggio e lo sport tornerà protagonista in piazza delle Erbe con il calcio e l’Unione Sportiva Castelnuovo che nel pomeriggio presenterà i suoi nuovi interessanti progetti. I Funky Business si esibiscono alla Grindhouse Arena.

Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo.

Per prenotazioni agli eventi alla ex pista di pattinaggio, dove sarà necessario esibire il Green Pass, 340-2254812.