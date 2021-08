Castelnuovo



Lotteria, ultimi giorni per i tagliandi

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:07

Mancano pochi giorni al termine della Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo. Iniziata il 1° agosto, l’ultimo giorno utile per ricevere i biglietti è il 31 agosto. L’estrazione dei premi, invece, sarà in programma il 14 settembre, alle ore 15, nella sede di via Farini con diretta sulla pagina Facebook Castelnuovo Eventi. In palio una Vespa Primavera 125 in collaborazione con Serchio Motori, una crociera Costa sul Mediterraneo per Capodanno in collaborazione con Altroquando Viaggi e Costa Crociere, uno smartphone iPhone12, un servito per la cucina e tanti buoni acquisto da 100 euro. Saranno 20 in totale i biglietti estratti sui circa 25mila distribuiti dalle attività commerciali. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i preziosi tagliandi.