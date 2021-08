Massimo Foschi, l'Orlando di Ronconi in Garfagnana per il 'Graal Cult Fest'

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 28 agosto 2021, 09:53

La Fortezza è tornata a vivere con la seconda edizione di 'Mont'Alfonso sotto le stelle': La Gazzetta del Serchio ha voluto immortalare questa 'rinascita' con gli scatti di Tommaso Teora. Photogallery

venerdì, 27 agosto 2021, 20:53

Domenica 29 agosto alle 17, all’ex pista di pattinaggio, l’Istituto storico della resistenza di Lucca e quello della Resistenza Apuana, in collaborazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana organizzano un “convegno” in ricordo di questo evento

venerdì, 27 agosto 2021, 17:10

A Castelnuovo di Garfagnana, ai piedi alla rocca ariostesca, domenica 29 agosto va in scena l'ultimo capitolo della spettacolazione in 4 episodi a cura di Consuelo Barilari e dedicata ai personaggi femminili dell'Orlando Furioso, cuore della prima edizione del Graal Cult Fest: Femmine amate armate ammaliatrici... Tutte o quasi le donne dell'Ariosto

venerdì, 27 agosto 2021, 16:43

Un nuovo ed importante servizio messo a disposizione dalla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. Vista la grande richiesta del momento sul territorio la Misericordia si è attivata per fare i tamponi antigenici rapidi per il rilascio immediato di green pass

venerdì, 27 agosto 2021, 15:14

Dopo la forzata sospensione causata dalla pandemia, torna domani 28 agosto alle 16.30, torna l’appuntamento con il Memorial Mauro Marchini allo stadio comunale Alessio Nardini

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:16

Non tarda ad arrivare la risposta dell’Azienda USL Toscana nord ovest all’intervento del comitato “Per una sanità nuova” in merito ai servizi sanitari in Valle del Serchio