Castelnuovo



Torna il 'Mercatino sotto le stelle' con tante offerte e sconti esclusivi

venerdì, 13 agosto 2021, 15:50

di simone pierotti

La serata del Mercatino sotto le Stelle, in programma domani, sabato 14 agosto, rappresenta uno dei cardini della Settimana del Commercio, se non l’essenza della manifestazione. Quest’anno, nonostante le difficoltà organizzative e logistiche legate al covid, il mercatino c’è e, anzi, raddoppia dato sarà ripetuto anche il sabato successivo, 21 agosto. La formula della serata, vincente da sempre, non si cambia, con i commercianti che esporranno, di fronte ai propri negozi, banchi con tanti prodotti in offerta, in vendita a prezzi scontati per il mercatino.

I veri protagonisti si stanno preparando per la serata, come ci spiega Pino Venturelli di Masquenada: “Allestiremo il banchetto in via Garibaldi ed esporremo le nostre migliori offerte, per esempio tute da ginnastica e maglie da calcio originali. La prossima settimana replicheremo con nuovi prodotti e nuove offerte. Ci attendiamo tanta gente!”.

Storica abituè del mercatino è la famiglia Tortelli che gestisce il negozio di calzature “Tortelli Calzature”. Tobia Tortelli ne ha raccolto l’eredità: “La mia famiglia da sempre partecipa con entusiasmo a questa serata allestendo il banco. Metteremo in vendita tanti prodotti a prezzi scontati, solo per quella giornata, per cui approfittatene! Di questi tempi è un bel risultato essere riusciti ad organizzare il Mercatino sotto le Stelle. Ricordo gli anni in cui noi commercianti facevamo a gara ad abbellire le vie e le piazze con i nostri banchi, la mia famiglia ha spesso vinto il concorso”.

Tutto pronto anche a Spazio 6, dove ci accoglie Serena: “Organizzeremo i banchi lungo la via, su entrambi i lati della strada ed esporremo tutta la merce a sconto. Avremo anche vestiti invernali. La gente ha voglia di uscire, poi il mercatino rappresenta un appuntamento intoccabile per tanta gente che arriva anche da fuori zona appositamente per fare acquisti e trovare occasioni”.