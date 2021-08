Castelnuovo



Mont'Alfonso... rivive: il dietro le quinte

sabato, 28 agosto 2021, 09:53

di tommaso teora

La Fortezza di Mont'Alfonso rivive dopo oltre 400 anni dalla sua nascita. Nel 2020-21 si sono avvicendati, in questo posto meraviglioso, tanti importanti personaggi dello spettacolo. Martedì sera si è conclusa la stagione 2021 con l'Orchestra Fiorentina.



Dedico questi scatti a chi, in queste due stagioni, si è dato da fare perchè questo bellissimo evento riuscisse nel migliore dei modi. Li dedico anche a chi, per motivi vari, non è mai stato in Fortezza ad ammirare questo incantevole luogo con il suo anfiteatro naturale. Sono convinto che tanti garfagnini non conoscono ancora questo posto.



C'è da sperare che, in un prossimo futuro, si possa salire su in Fortezza, dalla località "Cerri", con un trenino a cremagliera.



Grazie a tutti e arrivederci al 2022.



Foto di Tommaso Teora