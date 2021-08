Castelnuovo



Montemagni (Lega): "Sanità territoriale in continuo affanno: il caso dell'ospedale di Castelnuovo"

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:18

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, torna a parlare dei problemi della sanità locale mettendo in luce, nello specifico, le criticità rilevate all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.



"L'emergenza determinata dal Covid - afferma - ha, se possibile, amplificato le palesi criticità della sanità territoriale."



"Ci siamo interessati a più riprese, ad esempio - prosegue il consigliere - dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, dove, come rilevano i sindacati, sembra vi siano chiare carenze in oncologia, tanto che i pazienti sono costretti a recarsi al San Luca per sottoporsi alle sedute di chemioterapia."



"Un disagio inaccettabile - precisa l'esponente leghista - che si somma ad altri i quali, periodicamente, vengono segnalati in questa struttura ospedaliera."



"I problemi, come detto - sottolinea la rappresentante della Lega - erano preesistenti al Coronavirus e sono determinati da una scarsa attenzione da parte di chi, colpevolmente, sottovaluta il fatto che gli organici non siano adeguati alle esigenze dei cittadini."



"Senza dimenticare - conclude Elisa Montemagni - le generali carenze nell'ambito delle guardie mediche che paiono essere, nell'intera lucchesia, in numero assolutamente insufficiente."