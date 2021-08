Castelnuovo



Orbetello, benvenuti a… Castelnuovo

martedì, 31 agosto 2021, 17:43

di simone pierotti

La promozione e la pubblicità rappresentano il sale del commercio e del turismo, ma stavolta la cittadina di Castelnuovo di Garfagnana si è superata ed in maniera a dir poco originale quanto involontaria. Da un paio di mesi, in uno dei centri più visitati della Maremma, Orbetello, è stato installato un cartello con la dicitura “Benvenuti in laguna” ma il logo e il nome sottostanti sono quelli di Castelnuovo di Garfagnana!

Possibile? Certo! Accade nella centralissima via Roma, in pieno centro storico di Orbetello e la cosa curiosa è che nessuno ci ha fatto caso, almeno fino a due giorni fa, quando il fatto è stato segnalato alla stampa locale. Un errore, ovviamente, anche perché tra la famosa località di mare e quella garfagnina non esistono legami particolari o gemellaggi. C’è una spiegazione: il cartello sbagliato fa parte di un progetto che prevedeva, nel centro storico, l’installazione di una ventina di cartelli. Era stata incaricata una ditta che ha una convenzione comunale in esclusiva per impianti di arredo urbano su tutto il territorio comunale. I cartelli sono stati installati due anni fa, tutti tranne uno, quello in via Roma, messo lo scorso giugno. Nel metterlo, forse per la fretta di completare un progetto, forse perché l’azienda stava lavorando su altri cartelli, al posto del nome “Comune di Orbetello” è stato messo quello del comune della Garfagnana. L’involontaria pubblicità per il nostro centro, purtroppo, terminerà a breve perché la ditta convenzionata riaprirà a breve dalle ferie e correggerà sicuramente l’errore.