Castelnuovo



Paura per uno scontro tra due auto

giovedì, 12 agosto 2021, 18:31

di tommaso boggi

Paura oggi pomeriggio, intorno 17.30, per uno scontro tra due auto sulla sr445, tra Castelnuovo di Garfagnana e Ponte di Campia.



Tutta ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione pare che le due auto, una Hyundai ix35 bianca, che stava procedendo in direzione Lucca, e una Volkswagen Polo nera, che stava marciando nella direzione opposta, per cause tutte da appurare, si siano scontrate dopo un impatto tremendo.



Sul posto si sono diretti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelnuovo. Due i feriti, trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lucca, dalla Misericordia del Barghigiano e dalla Misericordia del capoluogo.



Grossi disagi al traffico. Il flusso è stato deviato temporaneamente sulla strada per Monteperpoli. Presente sul luogo dell'incidente anche la provincia che si è occupata della rimozione dei detriti dalla carreggiata. Il carroattrezzi è stato fatto intervenire invece per rimuovere i mezzi.



Notizia in aggiornamento