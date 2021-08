Castelnuovo



Rimangono bloccati con l'auto a bordo strada nella notte

sabato, 7 agosto 2021, 08:32

Brutta avventura per due ragazzi di nazionalità tedesca nella notte. Intorno alla mezzanotte, si sono fermati al km 10 della sp 13, tra Castelnuovo di Garfagnana e Arni, per cercare un bordo strada per passare la notte quando, accostandosi al ciglio della carreggiata, le due ruote posteriori sono slittate verso il fiume sottostante.



Immediata la segnalazione a carabinieri e vigili del fuoco di Castelnuovo. I pompieri sono giunti sul posto per mettere in sicurezza il veicolo. Una volta chiamato il carroattrezzi, la macchina è stata rimessa in corsia.