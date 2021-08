Schianto alla rotonda, due auto coinvolte

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 3 agosto 2021, 10:34

Il festival 'Garfagnana Fotografia', organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana, presenta presso la Tensostruttura alla ex Pista di pattinaggio un libro che racconta la nostra storia recente

lunedì, 2 agosto 2021, 15:29

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è Gianna Nannini, in concerto giovedì 5 agosto 2021 alla Fortezza di Mont'Alfonso (ore 21,15), a Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle

lunedì, 2 agosto 2021, 14:20

Nella zona dello stadio, sabato, si è tenuta l’iniziativa dedicata alla guida sicura e responsabile, organizzata dall’Automobile Club con il sostegno del Lions Club Garfagnana e in collaborazione con le autoscuole Simone Aquilini e Nadia autoscuola

domenica, 1 agosto 2021, 19:19

Mentre ormai mancano pochi giorni alla Settimana del Commercio 2021, che partirà il 12 agosto, da domenica 1 agosto inizia la Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio

domenica, 1 agosto 2021, 18:01

Nella serata di sabato 31 luglio, organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana, si è tenuta l’annuale cerimonia in ricordo di tutti i Caduti per la Patria. In località Colle – Sacrario della Croce di Stazzana nel comune di Castelnuovo di Garfagnana

domenica, 1 agosto 2021, 15:52

Il “Comitato per una Sanità nuova”, nato spontaneamente dopo la manifestazione in difesa della sanità nella Valle organizzata dal gruppo di minoranza di Castelnuovo a maggio, sta lavorando per portare all’attenzione di tutti proposte concrete per salvaguardare la sanità nel territorio