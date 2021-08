Castelnuovo



Scontro auto-moto all'incrocio, disagi al traffico

mercoledì, 11 agosto 2021, 10:42

di andrea cosimini

Uno scontro, fortunatamente, senza gravi conseguenze. E' accaduto stamattina, intorno alle 10.20, all'incrocio tra via Giovan Battista Vannugli e via Valmaira, sulla sr445, a Castelnuovo di Garfagnana. Coinvolte un'auto, una Fiat 500 di colore grigio scuro, e una moto.



Sul posto tempestivo l'intervento dei carabinieri della compagnia del capoluogo con il maresciallo Sandro Gulisano a dirigere le operazioni. Tutta ancora da accertare l'esatta dinamica d'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima, e ancora sommaria ricostruzione, pare però che l'auto, guidata da una donna, provenisse da via Valmaira e, nell'atto di immettersi sulla sr445, si sia scontrata con la moto, guidata da un uomo, che proveniva invece da via Vannugli.



Disagi al traffico, in quanto l'incrocio è percorso quotidianamente da numerose auto. Il flusso è stato gestito dai militari a cui sono stati affidati anche i rilievi.