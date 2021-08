Castelnuovo



Servizio di tamponi antigenici rapidi alla Misericordia

venerdì, 27 agosto 2021, 16:43

Un nuovo ed importante servizio messo a disposizione dalla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. Vista la grande richiesta del momento sul territorio la Misericordia si è attivata per fare i tamponi antigenici rapidi per il rilascio immediato di green pass. E’ possibile richiedere il tampone telefonando alla sede 0583/644414 dalle ore 8 alle 16 oppure al 320/8597137. Un servizio che sta riscuotendo molta richiesta da parte di chi deve fare tamponi rapidi per ottenere la certificazione verde valida 48 ore.

Volontari della Misericordia castelnuovese sono in servizio presso gli stand della Festa della Bistecca di Pieve Fosciana, in programma fino a domenica 29 agosto, per effettuare tamponi rapidi a chi non sia in possesso di green pass.