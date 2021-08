Castelnuovo



Settimana del commercio: è ‘beauty night’

mercoledì, 18 agosto 2021, 12:38

Il conto alla rovescia verso il termine della Settimana del Commercio 2021 è oramai iniziato. L’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha riscosso un importante successo di pubblico. Le serate sono trascorse piacevolmente grazie anche ad un ottimo clima e le aperture serale dei negozi si è confermata un’iniziativa capace di attrarre un ampio bacino di utenza. Giovedì 19 a mettersi in mostra sarà il gruppo di parrucchiere ed estetisti aderenti all’associazione con dimostrazioni pratiche in via Garibaldi. Il coinvolgimento di queste attività artigiane ha avuto una svolta già dallo scorso anno con l’inserimento nel consiglio direttivo di Sabrina Vanni che si è data da fare per creare questo gruppo così affiatato. Sarà una serata dunque dedicata alla bellezza e alla ricerca di nuovi look per la prossima stagione. Il Grindhouse, in piazzetta Santa Croce vicino al Duomo, propone una serata musicale con Le Nuove Luci. Una band storica, nata nella metà degli anni ’60, che proporrà brani Rhytm e Blues affiancando cover e proprie composizioni. Venerdì 20 serata dedicata al farro con degustazione gratuita in piazza Umberto.

LA LOTTERIA

Per tutto agosto si svolgerà la Lotteria degli Acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione in programma il 10 settembre.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Venerdì 20 si celebreranno i 25 anni dal riconoscimento IGP per il farro della Garfagnana: degustazione gratuita in piazza Umberto e menù a tema nei ristoranti. Alla ex pista di pattinaggio esibizione di danza della scuola “Armonia del Movimento”. In via Garibaldi, uno speciale Apericiona in musica.

Il sabato conclusivo sarà quello nuovamente dedicato al Mercatino sotto le Stelle. Le Cugine di Campagna saranno live alla ex pista di pattinaggio e lo sport tornerà protagonista in piazza delle Erbe con il calcio e l’Unione Sportiva Castelnuovo che nel pomeriggio presenterà i suoi nuovi interessanti progetti. I Funky Business si esibiscono alla Grindhouse Arena.

Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo.

Per prenotazioni agli eventi alla ex pista di pattinaggio, dove sarà necessario esibire il Green Pass, 340-2254812.