Settimana del commercio, ‘green pass’ solo per eventi alla ex pista di pattinaggio

mercoledì, 11 agosto 2021, 12:15

Inizia giovedì 12 agosto la Settimana del Commercio 2021. Castelnuovo mette l’abito della festa per undici serate che vedranno l’apertura serale delle attività commerciali. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha confezionato un programma per dare continuità all’evento che ha raggiunto l’edizione numero 38. I commercianti si sono adoperati in questi giorni addobbando il paese a festa con centinaia di girandole colorate che decorano i vari negozi e le vie. La prima serata parte con la Notte Rosa a cura della Commissione Pari Opportunità del comune di Castelnuovo. Tante le associazioni che saranno presenti in piazza Umberto: Progetto Donna, la Consulta dei Giovani, Il Ritrovo di Roberta, il Sogno onlus e la Compagnia dell’Ariosto. Assieme a loro nove apprezzate artigiane del territorio che presenteranno le proprie creazioni. Nei negozi si troveranno caramelle per bambini, mentre il centro storico sarà animato dalla palestra Body Planet di Castelnuovo con la presentazione dei corsi fitness per la prossima stagione 2021-22 programmando la ripartenza dopo gli stop dovuti all’emergenza sanitaria. Sotto il campanile del Duomo cittadino, il consueto spazio giovani che vedrà la musica dei Funktastici alla Grindhouse Arena. Il gruppo proporrà il suo groove elegante, ma anche massiccio, adatto insomma a tutti i palati. Dagli anni ’70 dello Studio 54 fino a Compton e al sound new wave degli anni ’80.

LA LOTTERIA

Per tutto agosto si svolgerà la Lotteria degli Acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione di settembre.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Venerdì 13 agosto è la serata dedicata ai Lego e alla terza edizione di Castelnuovo Bricks in via Farini. Nel centro storico esibizioni della palestra Body Planet in collaborazione con la Federazione Italiana Pesistica.

Sabato 14 la prima edizione del tradizionale Mercatino Sotto le Stelle con le attività commerciali che allestiranno i propri banchi con offerte eccezionali.

Per Ferragosto confermata la Serata Rinascimentale anche se in forma ridotta. Mercatino rinascimentale attivo dal pomeriggio in piazza Umberto. Mostra a cielo aperto nelle vie del paese e proiezione di un docufilm dedicato all’Ariosto alla ex pista di pattinaggio.

Lunedì 16 agosto è il giorno dedicato a Pietro Paolo “Popi” Mannelli che in questo giorno avrebbe compiuto 85 anni. È la Scuola Civica di Musica a rendergli omaggio alla ex pista di pattinaggio.

Martedì 17 serata del gelato a metà prezzo nelle gelaterie del paese e arriva lo sport con piazza delle Erbe che si trasformerà in un campo da basket grazie al Cefa Castelnuovo.

Mercoledì 18 è la volta del Ceniamo a Castelnuovo con menù speciali nelle attività ristorative del capoluogo. In via Farini si potrà lasciare un segno della propria presenza all’evento con il disegno dei record, un foglio lungo 100 metri pronto per diventare arte. Momento sportivo in piazza delle Erbe con il Tennis Club Garfagnana. La musica di Vasco Rossi alla Grindhouse Arena con Gli Spari Sopra

Giovedì 19 agosto è la Beauty Night con dimostrazioni di parrucchiere ed estetiste in via Garibaldi. Le Nuove Luci in concerto alla Grindhouse Arena e un flash mob a cura della Dance Academy di Silvia Deiana completano il programma della serata.

Venerdì 20 si celebreranno i 25 anni dal riconoscimento IGP per il farro della Garfagnana: degustazione gratuita in piazza Umberto e menù a tema nei ristoranti. Alla ex pista di pattinaggio esibizione di danza della scuola “Armonia del Movimento”. In via Garibaldi, uno speciale Apericiona in musica.

Il sabato conclusivo sarà quello nuovamente dedicato al Mercatino sotto le Stelle. Le Cugine di Campagna saranno live alla ex pista di pattinaggio e lo sport tornerà protagonista in piazza delle Erbe con il calcio e l’Unione Sportiva Castelnuovo che nel pomeriggio presenterà i suoi nuovi interessanti progetti. I Funky Business si esibiscono alla Grindhouse Arena.

Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo.

Per prenotazioni agli eventi alla ex pista di pattinaggio, dove sarà necessario esibire il Green Pass, 340-2254812.