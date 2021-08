Castelnuovo



'Settimana del commercio', protagonista il farro della Garfagnana

giovedì, 19 agosto 2021, 13:11

di simone pierotti

Sarà una serata all’insegna del gusto e del prodotto tipico quella di venerdì 20 agosto alla Settimana del Commercio. Lo sarà grazie ad uno dei prodotti più rinomati e genuini della Garfagnana, il farro I.G.P. della Garfagnana e grazie al Consorzio per la tutela del farro I.G.P. che da anni si occupa della valorizzazione e della promozione di questa eccellenza del territorio.

A presentarci la serata è il presidente del Consorzio, Lorenzo Satti, una delle anime di questo lungo ed importante “progetto”: “Nell’ambito del programma di promozione Psr della Regione Toscana, il Consorzio ha siglato un importante accordo di collaborazione con la Settimana del Commercio, una delle vetrine più importanti nella nostra provincia e non solo. Come saprete, il Consorzio ha acquistato uno spazio pubblicitario mediante uno striscione esposto sulla Rocca Ariostesca: domani sera, venerdì 20 agosto, organizzeremo una degustazione a titolo gratuito di farro freddo nella centralissima piazza Umberto I”.

Peraltro l’evento cade in un anno significativo, il 2021, in cui ricorre il 25° anniversario dal riconoscimento del marchio IGP per il farro della Garfagnana: l’allora Comunità Montana della Garfagnana fece domanda al Ministero e alla Comunità Europea, che concessero il prestigioso marchio.

“L’evento di domani – continua Satti – è particolarmente sentito perché rappresenta il primo evento promozionale dopo il lungo stop causa covid. Quest’anno, sottolineo, la stagione è stata particolarmente propizia ed abbiamo un prodotto di grande qualità, anche se non in grandissime quantità. Rinnovo l’invito a venire a Castelnuovo a degustare il farro I.G.P. della Garfagnana”.