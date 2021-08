Castelnuovo



‘Settimana del commercio’: sabato col mercatino

venerdì, 20 agosto 2021, 12:59

La Settimana del Commercio 2021 vede ormai il traguardo. Il secondo sabato della manifestazione vede il ritorno del Mercatino Sotto le Stelle con le bancarelle dei negozianti aderenti all’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. Le vie del centro storico si trasformano tra colori e luci per un appuntamento che si ripete ormai da circa 40 anni. Un’idea nata negli anni ’80 che è ancora valida oggi con i commercianti che vanno verso i clienti con le loro bancarelle ricche di offerte che animano maggiormente le strade del paese. La musica è uno degli elementi che certamente ha sofferto maggiormente delle varie restrizioni causa Covid-19, ma grazie all’impegno dei gestori delle tante attività di ristorazione non è mai mancata in questa Settimana 2021. Gli appuntamenti per questo sabato sono ben tre. Uno è organizzato nell’area della ex pista di pattinaggio e dunque richiede il possesso del Green Pass: sono Le Cugine di Campagna a portare musica anni ’80 vicino al fiume Turrite. Musica rock al Brillo Parlante in piazza della Repubblica dove chi andrà a cena potrà godere della voce di Consuelo Varini e del sound dei Revenge, compagine tutta garfagnina. Ai tavoli della Grindhouse Arena in piazzetta Santa Croce, vicino al Duomo, toccherà ai Funky Business, concentrato di energia e musica funk. Ci sarà anche una importante parentesi sportiva. Infatti, in piazza delle Erbe si potrà provare a giocare a calcio grazie all’Unione Sportiva Castelnuovo. La società del confermato presidente Dino Dini presenterà nel pomeriggio, alle 17 nel Loggiato Porta, i programmi per la nuova stagione con la prima squadra pronta ad affrontare l’Eccellenza e i nuovi progetti che vedranno nascere una squadra femminile e nuove squadre nel settore giovanile. Domenica gran chiusura dell’evento con l’ultima apertura serale dei negozi e la danza protagonista.

LA LOTTERIA

Per tutto agosto si svolgerà la Lotteria degli Acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione in programma il 10 settembre.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo.

Per prenotazioni agli eventi alla ex pista di pattinaggio, dove sarà necessario esibire il Green Pass, 340-2254812.