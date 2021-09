Castelnuovo



A Castelnuovo corso gratuito per adulti disoccupati "Fresa"

lunedì, 27 settembre 2021, 16:58

Si tiene martedì 28 settembre alle 15 all'ISI Garfagnana (via Nicola Fabrizi, 74) di Castelnuovo la presentazione del corso per addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche "Fresa" aperto a adulti disoccupati, inoccupati e attivi, finanziato dalla Regione Toscana.

Il percorso di istruzione e formazione professionale per adulti disoccupati POR FSE 2014/2021 è organizzato dall'agenzia formativa Per-Corso in partenariato con CPIA Lucca, Isi Barga e Formetica, e comprende stage in aziende e realtà del territorio.

Durante la presentazione sarà anche possibile visitare i locali dove si tengono il corso e i laboratori.

Mercoledì 29 settembre 2021, alle 17 all'ISI Barga (via dell'acquedotto, 18, Barga), verrà invece presentato il corso per addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande denominato "Sala bar". Anche in questa occasione sarà possibile visitare i locali e i laboratori in cui si tiene il corso.

Per partecipare alle presentazioni, è obbligatorio iscriversi chiamando il numero 3339349132.

Le iscrizioni ai corsi terminano il 30 settembre 2021, il periodo di svolgimento è da ottobre 2021 a luglio 2022. Per informazioni e iscrizione ai corsi rivolgersi a Agenzia Per-corso Tel. 0583/33.33.05 -mail: f.piagentini@per-corso.it