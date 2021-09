Castelnuovo



Albero cade sulla strada: viabilità interrotta alla cartiera

domenica, 26 settembre 2021, 17:40

di andrea cosimini

Un mix di pioggia, vento e forti temporali si è abbattuto oggi sulla Valle del Serchio causando disagi alla viabilità.



A Castelnuovo di Garfagnana, nella zona industriale, un albero si è abbattuto sulla strada, nei pressi della cartiera, causando l'interruzione totale del traffico. Non risultano fortunatamente feriti o altri danni collaterali. Sul posto tempestivo l'intervento della protezione civile del capoluogo, con gli autieri della Garfagnana in prima linea, armati di motosega. Sono stati loro a tagliare l'albero, in attesa che la 'Terra Uomini e Ambiente' arrivasse per provvedere alla rimozione e alla riapertura della carreggiata.



Ma i disagi non si fermano qui. Oltre agli allagamenti lungo le strade e alle piante sradicate che hanno invaso le corsie, per cui si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti, si segnalano anche danni per il maltempo nella frazione di Gragnanella e in altre zone alte del capoluogo garfagnino. A Monteperpoli la strada è stata temporaneamente chiusa a causa di un albero caduto sulla strada.



Disagi anche sulla Fondovalle. Si segnala un incidente in località Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, e un albero caduto sulla Ludovica.