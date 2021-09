Castelnuovo



Bechelli replica: “Disagi alla scuola, lavori necessari”

sabato, 18 settembre 2021, 21:23

Chiara Bechelli, vice sindaco di Castenuovo di Garfagnana, risponde alle accuse rivolte dal gruppo di minoranza sul primo giorno di scuola: “Non posso negare che il primo giorno di ingresso a scuola per gli studenti della primaria sia stato caotico. La presenza dei lavori di messa in sicurezza idraulica del fosso Canalaccio e quelli per la realizzazione della nuova e moderna palestra hanno messo a dura prova amministrazione e Istituto Comprensivo per cercare le migliori soluzioni di accesso all’edificio”.

“Già il giorno successivo – continua la Bechelli - quando molti bambini hanno raggiunto la scuola con il servizio di trasporto, la situazione è notevolmente migliorata. L’amministrazione, consapevole dell’annoso problema del traffico in questa zona, ha portato avanti un progetto per la realizzazione di una rotatoria che vedrà a breve l’avvio del cantiere”.

“Castelnuovo sta vivendo uno straordinario e importante momento di crescita e di cambiamento. Questi interventi andranno a risolvere problematiche relative alla sicurezza e miglioreranno la vita della comunità. Tra l’altro le accuse sono infondate perchè tutte le soluzioni sono state studiate e concordate con la scuola e le imprese, la riorganizzazione degli accessi è studiata per garantire proprio la massima sicurezza e gli uffici comunali sono sul pezzo da settimane”.

“La nostra è un’amministrazione del fare, che si confronta con tutti e cerca di trovare le migliori soluzioni possibili per attenuare le normali problematiche che nascono quando si fanno i lavori. È logico che per non avere disagi dovremmo non aprire cantieri, per non inciampare in sterili polemiche potremmo stare immobili, per non sbagliare non far niente. I cittadini sono consapevoli di tutto questo, ne siamo certi a differenza di chi, invece che portare proposte e soluzioni, attende solo che si presentino difficoltà per colpire”.