Carabinieri, il sindacato segnala carenze di organico

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 31 agosto 2021, 17:43

La promozione e la pubblicità rappresentano il sale del commercio e del turismo, ma stavolta la cittadina di Castelnuovo di Garfagnana si è superata ed in maniera a dir poco originale quanto involontaria...

martedì, 31 agosto 2021, 08:38

Uno, due, tre episodi che si sono susseguiti tra atti vandalici sui giochi per bambini, ma anche sulle sedie che erano state donate dalla piscina comunale, e immondizia e rifiuti di ogni tipo sparsi per terra, nonostante ci siano comodi cestini per la raccolta differenziata

lunedì, 30 agosto 2021, 11:31

La prima edizione del Festival ideato e diretto da Consuelo Barilari, iniziata con la proiezione in piazza dell'Orlando Furioso televisivo, si chiude il 3 settembre al Teatro Alfieri di Castelnuovo con una serata di gala dedicata alle donne dell'Ariosto e al capolavoro di Luca Ronconi

sabato, 28 agosto 2021, 09:53

La Fortezza è tornata a vivere con la seconda edizione di 'Mont'Alfonso sotto le stelle': La Gazzetta del Serchio ha voluto immortalare questa 'rinascita' con gli scatti di Tommaso Teora. Photogallery

venerdì, 27 agosto 2021, 20:53

Domenica 29 agosto alle 17, all’ex pista di pattinaggio, l’Istituto storico della resistenza di Lucca e quello della Resistenza Apuana, in collaborazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana organizzano un “convegno” in ricordo di questo evento

venerdì, 27 agosto 2021, 17:10

A Castelnuovo di Garfagnana, ai piedi alla rocca ariostesca, domenica 29 agosto va in scena l'ultimo capitolo della spettacolazione in 4 episodi a cura di Consuelo Barilari e dedicata ai personaggi femminili dell'Orlando Furioso, cuore della prima edizione del Graal Cult Fest: Femmine amate armate ammaliatrici... Tutte o quasi le donne dell'Ariosto