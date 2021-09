Castelnuovo



Conferenza su Don Milani, il profeta di Barbiana

martedì, 7 settembre 2021, 12:21

A dieci anni di distanza dalla presentazione del suo libro “Parole eterne del mio amico don Lorenzo Milani, profeta di Barbiana”, Alessandro Mazzerelli, su invito del presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, torna a parlarci di questo indimenticabile sacerdote ed educatore di cui il prossimo anno ricorrerà il centenario della nascita. L’incontro con Mazzerelli, scrittore e assertore convinto di un don Milani importante profeta di Dio, si terrà giovedì 9 settembre alle 17.30 a Castelnuovo di Garfagnana, nell’Area ex Pista di pattinaggio in via Vittorio Emanuele, ai piedi della monumentale Rocca Ariostesca. Con Mazzerelli saliranno sul palco il giornalista Emanuele Piccini, direttore del periodico “La Voce di San Donato”, il dott.Manrico Casini Velcha del Centro Milaniano di Vicchio del Mugello e l’avv.Emilio della Fontanazza,docente di diritto nobiliare presso gli Atenei Pontifici,che avrà il compito di coordinare la conferenza. L’ingresso è libero. Per partecipare si consiglia vivamente la prenotazione al numero di telefono 0583/641007.