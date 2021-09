Disagi per l’energia elettrica in diverse frazioni: installati generatori a Antisciana e Puglianella

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 27 settembre 2021, 16:58

Si tiene martedì 28 settembre alle 15 all'ISI Garfagnana (via Nicola Fabrizi, 74) di Castelnuovo la presentazione del corso per addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche "Fresa" aperto a adulti disoccupati, inoccupati e attivi, finanziato dalla Regione Toscana

domenica, 26 settembre 2021, 17:40

Disagi lungo la viabilità in Valle del Serchio. A Castelnuovo un albero si è abbattuto sulla strada, nei pressi della cartiera, causando l'interruzione del traffico. Foto e video

venerdì, 24 settembre 2021, 18:16

Tornare a lavorare come meccanici o in cucina e sala. Adulti disoccupati, inoccupati e attivi: al via a Barga e Castelnuovo Garfagnana due corsi gratuiti finanziati dalla Regione Toscana

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:14

Un incontro con l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, per presentare alla comunità un progetto sperimentale per il rafforzamento dell’offerta cardiologica in Garfagnana, come esperienza pilota da riproporre nelle altre aree interne della Toscana, frutto della collaborazione tra Asl nord ovest e Fondazione Monasterio

lunedì, 20 settembre 2021, 15:40

Nella giornata di sabato 17 settembre a Castelnuovo di Garfagnana è andata in scena la prima edizione del premio Luigi Suffredini, riconoscimento voluto dalla Pro Loco di Castelnuovo per tutti i privati che si siano adoperati, tramite varie iniziative, al fine di valorizzare il territorio

domenica, 19 settembre 2021, 15:21

Non tarda ad arrivare la risposta dell'opposizione di Castelnuovo di Garfagnana al vice-sindaco Chiara Bechelli in merito ai disagi registrati il primo giorno di scuola