Castelnuovo



Ecco i vincitori della lotteria degli acquisti

venerdì, 17 settembre 2021, 11:37

Venti premi assegnati, circa 20mila tagliandi consegnati. La Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per tutto il mese di agosto ha visto il suo atto finale con l’estrazione dei tagliandi vincenti. Nella sede di Confcommercio in via Farini, hanno presenziato il presidente dell’associazione Andrea Baiocchi assieme al vice Alessandro Tardelli e con gli assessori Ilaria Pellegrini ed Alessandro Pedreschi. L’estrazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Castelnuovo Eventi” e l’elenco dei vincitori è pubblicato, oltre che sui social, anche sul sito internet www.castelnuovoeventi.it. Ecco l’esito con via Garibaldi protagonista e il supermercato Carrefour con il maggior numero di numeri estratti.

Primo premio – Vespa Piaggio 125 modello Primavera al tagliando numero 03566 rilasciato da Estetica Elle.

Secondo premio – Crociera Costa nel Mediterraneo per due persone nel periodo di Capodanno al tagliando numero 00030 rilasciato dal negozio Terranova.

Terzo premio – Telefono iPhone12 al tagliando numero rilasciato 12429 dal negozio Luciana Pelletterie.

Quarto premio – Servito da cucina al tagliando numero 07532 rilasciato dal supermercato Carrefour.

Dal 5° al 20° premio buoni acquisto del valore di 100 euro da spendere nei negozi associati. Ecco i tagliandi vincenti:

n° 00837 rilasciato da Gioielleria Ottica Notini;

n° 13301 rilasciato da supermercato Carrefour;

n° 24865 rilasciato da Calzedonia;

n° 03226 rilasciato da Luciana Pelletterie;

n° 17464 rilasciato da Abbigliamento Ricci;

n° 12473 rilasciato da Ipersoap;

n° 02394 rilasciato da Coffe Service;

n° 12549 rilasciato da supermercato Carrefour;

n° 03561 rilasciato da Estetica Elle;

n° 15182 rilasciato da Ipersoap;

n° 12700 rilasciato da supermercato Carrefour;

n° 16312 rilasciato da Profumerie Bacci;

n° 16554 rilasciato da Gioielleria Ottica Notini;

n° 12165 rilasciato da Ristorante Il Baretto;

n° 10651 rilasciato da supermercato Carrefour;

n° 09135 rilasciato da Panificio Angela.

Per richiedere i premi è necessario provare il tagliando vincente assieme allo scontrino che ne ha determinato l’emissione da parte dell’attività che ha distribuito il biglietto. Ci sono 60 giorni di tempo, è possibile richiedere la vincita tramite l’indirizzo di posta elettronica info@castelnuovoeventi.it o contattando il numero 3402254812 a partire dal 20 settembre.