Castelnuovo



'Garfagnana Dream' riceve il premio Luigi Suffredini per l'impegno nella promozione del territorio

lunedì, 20 settembre 2021, 15:40

Nella giornata di sabato 17 settembre a Castelnuovo di Garfagnana è andata in scena la prima edizione del premio Luigi Suffredini, riconoscimento voluto dalla Pro Loco di Castelnuovo per tutti i privati che si siano adoperati, tramite varie iniziative, al fine di valorizzare il territorio.

Il premio porta il nome del professor Suffredini proprio perché questa figura è riconosciuta all'interno della comunità locale come una delle personalità maggiormente impegnate nella valorizzazione e pro mozione della Garfagnana. Nei 50 anni alla direzione della Pro Loco Suffredini si è sempre impegnato per incentivare la nascita di opportunità sul territorio legate al settore turistico. Il suo motto "amate la Garfagnana" è un messaggio che non perde di attualità nemmeno dopo 30 anni dalla scomparsa (26 ottobre 1991) e ricorda come ognuno possa fare la sua parte, piccola o grande che sia, per il benessere di un'intera comunità.

"Per motivi anagrafici non abbiamo avuto modo di conoscere il professor Suffredini di persona – commenta il gruppo di giovani –, ma per noi è un piacere ricevere questo premio, che in senso figurato ci permette di stabilire un rapporto con Suffredini.

Dopo 1 anno di attività siamo felicissimi dei risultati raggiunti, per quanto riguarda i numeri, derivanti dal lavoro sulle varie piattaforme web. I nostri contenuti hanno raggiunto centinaia di migliaia di persone in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Crediamo che questa sia la strada giusta per esportare la Garfagnana e farla conoscere alle persone ben prima che queste ci raggiungano".

"Inizialmente – proseguono – abbiamo puntato sulla sezione relativa alle esperienze che si possono fare sul territorio, tra sport, attività e altro ancora. Da lì ci siamo spostati sulla parte gastronomica con i prodotti tipici e le tradizioni legate alla loro produzione. Sappiamo bene, però, che la Garfagnana per quanto "piccola" è un enorme bacino storico-culturale e proprio di recente, grazie al supporto dell'Unione Comuni Garfagnana, abbiamo avviato un percorso che ci permetterà di far conoscere meglio alcuni personaggi molto importanti.

Un ringraziamento doveroso va anche ai privati che fino a oggi hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto per permetterci di portare a compi mento i tanti progetti che tutti possono vedere sui nostri canali."