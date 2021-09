Castelnuovo



Il 'Graal Cult Fest' si chiude con una serata di gala

venerdì, 3 settembre 2021, 16:30

La prima edizione del festival si chiude stasera (3 settembre) al Teatro Alfieri di Castelnuovo con una serata di gala dedicata al capolavoro all'Ariosto e messo in scena per il Teatro da Luca Ronconi con l'attore che diede il volto ad Orlando



Partecipano Andrea Tagliasacchi, Sindaco della Città di Castelnuovo di Garfagnana. Massimo Foschi, protagonista dell'Orlando Furioso di Luca Ronconi, a teatro e in video, nel ruolo di Orlando; Gianfranco Capitta, critico teatrale e studioso dell'opera del regista; Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo; Conduce Consuelo Barilari, direttrice del Graal Cult Fest. Pietro Gaddi, direttore del Conservatorio di musica Giacomo Puccini di La Spezia, eseguirà le musiche composte dal maestro Giancarlo Chiaramello per l'Orlando Furioso ronconiano. Francesco Pelosini il più giovane degli attori del Laboratorio del Graal Cult Fest recitera il viaggio di Astolfo sulla Luna dal 34°canto dell' ORLANDO FURIOSO

Il festival GRAAL CULT FEST è realizzato da Schegge di Mediterraneo , creato e diretto da Consuelo Barilari

"L'Orlando Furioso di Ronconi fu una operazione davvero ariostesca nelle forme e nei contenuti. " – ricorda Gianfranco Capitta – "E anche nelle sue valenze simboliche: un grande classico della letteratura italiana, di quelli che esprimono e insieme codificano gli strumenti dei rapporti attraverso le parole, prese corpo e voce fuori dei teatri ma usando del teatro gli strumenti. Quella invenzione spettacolare rilanciava la palla sulla scena, la palla di fuoco del '68 ancora ben vivo: uno spettacolo innovativo, collettivo (anzi di massa) e in cui bisognava per ogni spettatore scegliere dove stare, dove capire meglio, dove lasciarsi innamorare. Fu davvero l'emblema teatrale dei cambiamenti che si stavano diffondendo nella società."

