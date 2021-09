Castelnuovo



Isi Garfagnana: ottimi gli esiti delle prove Invalsi

giovedì, 30 settembre 2021, 16:14

Le prove Invalsi sono state interpretate, recentemente anche a livello ministeriale, come la cartina di tornasole del livello di preparazione degli alunni delle classi quinte 2020/2021 nelle discipline di italiano, matematica ed inglese. A livello nazionale gli esiti di queste prove hanno messo in luce rendimenti piuttosto bassi, nettamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, e la causa di questo diffuso peggioramento è stata rintracciata nella dad o ddi, alla quale tutti gli Istituti sono stati costretti a ricorrere per fronteggiare l’epidemia di Covid- 19.



All’ISI Garfagnana, invece, i risultati riguardanti le classi quinte ‘20/ ‘21 sono molto buoni ed il dirigente scolastico prof. Oscar Guidi li commenta con un certo compiacimento: “Si tratta di ottimi risultati per quanto riguarda il Liceo Scientifico Galilei, le cui classi quinte primeggiano in italiano sia sulla media della Toscana, sia su quella del Centro Italia sia sul valore nazionale. Lo stesso risultato emerge dalle prove di matematica, di inglese reading e si registra una leggera flessione solo in inglese listening. I risultati si confermano di tutto rispetto anche nei tecnici, sia ITET che ITT, dove non scendono comunque mai sotto la media della zona di appartenenza, e nell’Istituto Professionale, dove si riscontra un rendimento decisamente elevato in matematica, sebbene accanto ad alcune carenze sul listening in lingua inglese. Questi risultati sono la testimonianza che l’ISI ha saputo fronteggiare l’emergenza Covid ed ha reso la ddi uno strumento di apprendimento efficace, nonostante tutte le difficoltà, grazie all’impegno dei suoi studenti e alla grande professionalità, preparazione e competenza dei suoi docenti”.