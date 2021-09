Castelnuovo



'No' al Green pass: centinaia di persone in piazza Umberto a Castelnuovo

sabato, 18 settembre 2021, 21:13

di simone pierotti

Tanta gente comune, alcune centinaia, sono scese in piazza oggi a Castelnuovo di Garfagnana per dire no al green pass, partecipando alla manifestazione organizzata da “Valle del Serchio Alternativa”. Tutto si è svolto in perfetto ordine e nella massima civiltà, sotto gli occhi vigili e attenti delle forze dell’ordine, presenti in buon numero. Nessun episodio particolare da segnalare, ad eccezione di qualche commento ironico rivolto ai manifestanti da un paio di provocatori, uno da un terrazzo ed un altro da parte di un passante, ma tutto si è risolto senza degenerazioni.

La manifestazione ha rispecchiato in toto la scaletta di presentazione, a parte l’assenza di Filippo Giambastiani, il titolare del bar Tessieri di Lucca, che non è potuto presenziare ma ha mandato un saluto alla piazza via telefonica.

Ad aprire gli interventi due degli organizzatori, Leonardo Mazzei e Francesco Bertoncini, che poi hanno coordinato gli interventi. I primi a parlare sono stati i rappresentanti del mondo medico della Valle, prima lo psichiatra dottor Mario Betti che ha posto l’accento sulle gravi conseguenze che l’impostazione data dall’introduzione del green pass sta portando nella sanità, poi la dottoressa Maria Lotti, medico di base in pensione di Borgo a Mozzano, che ha sottolineato quanto i principi studiati nel corso di 40 anni oggi sembrano essere stati stravolti e ha rivolto un appello affinchè si eviti di vaccinare i più giovani, dato che si tratta di un vaccino diverso da quelli tradizionali. Hanno poi preso la parola la scrittrice Tiziana Alterio, già intervenuta un mese fa a Gallicano per presentare il proprio libro “Il Dio Vaccino”; quindi è stata la volta di un rappresentante del mondo del commercio, Stefano Pioli di Castelnuovo, molto applaudito il suo intervento contro il green pass, misura, a suo parere, dannoso e ingiusta per il proprio settore, già ampiamente danneggiato. Spazio anche al mondo scolastico con l’intervento dell’insegnante della scuola di Gallicano Anita Favali, che ha parlato delle problematiche dell’insegnamento ai tempi del covid. Senza peli sulla lingua Emilio Cecchini, sindacalista ed operaio della Kme, con un intervento forte e conciso. Ultimo a parlare Filippo Delle Piane, promotore del movimento Studenti contro il green pass, venuto in Garfagnana da Firenze.

Tra le note, ovviamente, da segnalare la totale assenza di rappresentanti politici ed amministrativi del territorio, ma era preventivabile.