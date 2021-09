Castelnuovo



Premio “Luigi Suffredini”: un riconoscimento a chi ha valorizzato la Garfagnana

lunedì, 13 settembre 2021, 10:51

Il Premio "Luigi Suffredini" è un riconoscimento rivolto a privati cittadini, gruppi di persone, giovani studenti o realtà locali che si siano distinti o si adoperino per lo sviluppo e la promozione del territorio della Garfagnana. Ogni anno sarà assegnato agli autori di opere di promozione, sviluppo e recupero nate da iniziative private e non supportate da enti o amministrazioni.



Per la prima edizione del Premio “Luigi Suffredini” il consiglio della Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana ha individuato tre azioni meritevoli del riconoscimento, ognuna differente dall’altra, ma di grande impatto e significato: - il progetto Garfagnanadream.it, ideato e sviluppato da cinque giovani che in maniera autonoma sono riusciti a promuovere l’intero territorio sul web con contenuti multimediali moderni, innovativi e in continuo aggiornamento; - il salvataggio e la messa a disposizione per la comunità da parte di Alessandro Bianchini delle tastiere cromatiche brevettate nel 1879 dal musicologo garfagnino mons. Bartolomeo Grassi Landi; strumenti di grande pregio oggi restaurati a cura della Pro Loco e che saranno collocati in esposizione stabile all’interno del Teatro Alfieri; - l’allestimento, la cura e la gestione, da parte di Luciano Guidi, presso un proprio appezzamento di terreno adiacente al Sentiero dell’Ariosto, di un’area attrezzata per pic nic con fontana, pallaio per il gioco delle bocce e altri servizi di libero accesso per turisti, visitatori e chiunque altro.



Programma della cerimonia



Ore 17:00 Ricordo del professor Luigi Suffredini con interventi di Andrea Tagliasacchi Sindaco Pietro Luigi Biagioni Lamberto Serafini Umberto Sereni

Ore 18:00 consegna dell’artistica scultura “Amate la Garfagnana”