Primo concerto della Filarmonica Verdi dopo la pandemia

giovedì, 2 settembre 2021, 10:41

Domenica 5 settembre alle 16.30, presso l’ex Pista di Pattinaggio, si terrà il concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo di Garfagnana, diretta dal Maestro Stefano Pennacchi, in occasione dell’annuale fiera che si tiene nel capoluogo.

Questo sarà il primo concerto della Filarmonica in seguito allo scoppio della pandemia, dopo più di un anno di inattività. Ma nonostante i mesi che hanno tenuto i musicisti separati, l’attività della Filarmonica non ha mai cessato del tutto, pur dovendo reinventare il concetto di “stare insieme”, aspettando per mesi il momento di tornare a fare musica, l’associazione musicale ha fronteggiato le difficoltà facendo ritorno sul palco, nell’anno del suo 220° anniversario.

Il repertorio sarà molto vario: da un omaggio alle Olimpiadi tenutesi quest’anno con la marcia “Olimpica”, alla musica cinematografica con la colonna sonora di “La La Land” e un brano del grande Maestro Ennio Morricone.