Castelnuovo



Al Nardini arriva il Prato 2000: Castelnuovo a caccia della prima vittoria

sabato, 16 ottobre 2021, 13:47

di simone pierotti

Si inizia a fare sul serio per il Castelnuovo che, dopo due sconfitte, ha bisogno di muovere la classifica, centrando magari i primi tre punti. Non sarà facile perché domani, domenica 17 ottobre, al Nardini arriva il Prato 2000, per quello che rappresenta un match inedito. La giovane società pratese, infatti, ha conquistato l’Eccellenza nella stagione 2019/2020 ma, lo scorso anno, fu la sospensione causa covid a far saltare il match tra i gialloblu di mister Biggeri e i gialloblu pratesi. Partita difficile per il Castelnuovo perché arriva una squadra in forma, anche se ha perso l’ultimo incontro contro il Signa ma, in precedenza, aveva superato a domicilio il San Marco Avenza 2-0 e eliminato in Coppa Italia il forte Zenith Prato 3-2.

Il Prato 2000, allenato da mister Settesoldi, parte dal blocco dei giocatori delle ultime stagioni, con Brunelli in porta, Ghidotti e Mazzanti in difesa, Baroncelli e Safina a centrocampo, Dingozzi in attacco, ai quali si sono aggiunti il talentuoso Rozzi dallo Scandicci, Mearini dalla Colligiana, Nicolò Casati centrocampista dal Prato, il giovane Parrini dal Tau Calcio, Fratoni dallo Zenith Prato, Oriti dall’Aglianese.

Il Castelnuovo si presenta in buona condizione, dopo le prime prestazioni in cui è mancato solo il risultato: Morelli, Galloni e Gheri sono rientrati in gruppo ma rimangono in dubbio per domani.

La società inviata gli sportivi ad essere presenti in massa al Nardini (inizio gara ore 15) e ricorda che è possibile ancora sottoscrivere l’abbonamento per le gare di campionato e che è attiva la promozione riservata ai nati dal 2000 in poi che possono entrare allo stadio a prezzo dimezzato. Domani, inoltre, un fortunato spettatore potrà usufruire del biglietto omaggio grazie all’iniziativa dello sponsor Hotel Ariosto.